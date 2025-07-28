Avatar: Fire and Ash
With “Avatar: Fire and Ash,” James Cameron takes audiences back to Pandora in an immersive new adventure with Marine turned Na’vi leader Jake Sully (Sam Worthington), Na’vi warrior Neytiri (Zoe Saldaña), and the Sully family.
Directed ByJames Cameron
Written ByJames Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno
CastSam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass