Avatar: Fire and Ash

19 December 2025

Action-Adventure, Fantasy, Science Fiction

With “Avatar: Fire and Ash,” James Cameron takes audiences back to Pandora in an immersive new adventure with Marine turned Na’vi leader Jake Sully (Sam Worthington), Na’vi warrior Neytiri (Zoe Saldaña), and the Sully family.

  • Directed By

    James Cameron

  • Written By

    James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman, Shane Salerno

  • Cast

    Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass

